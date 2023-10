Für alle Fälle: Worauf man bei einer Rechtsschutzversicherung achten muss

Im Krisenfall kann rechtlicher Beistand entscheidend sein, wie bei Streitigkeiten mit dem Vermieter oder einer Verteidigung im Bußgeldverfahren. Noch wichtiger ist er, wenn ein Antrag auf Berufsunfähigkeit abgelehnt wird und teure Gutachten erstellt werden müssen. Dann ist eine Rechtsschutzversicherung Gold wert. Doch sie ist teuer. Laut einer neuen Untersuchung von Stiftung Warentest kostet eine Rechtsschutzversicherung für die Lebensbereiche „Privat“, „Beruf“ und „Verkehr“ (PBV) je nach Versicherer zwischen 216 und 1061 Euro pro Jahr bei einer Selbstbeteiligung in Höhe von 150 Euro. Verbraucherschützer empfehlen deshalb, die eigenen Lebensbereiche kritisch zu durchforsten, um zu entscheiden, wo eine Versicherung wirklich notwendig ist.

Arten von Rechtsschutzversicherung: Die genannte Versicherung PBV ist eine typische Rechtsschutzversicherung. Im sogenannten privaten Bereich werden zum Beispiel Schadenersatzansprüche verteidigt oder Steuerstreitigkeiten vor Gericht übernommen. Auch Strafverfahren sind eingeschlossen. Das Gleiche gilt für Streitigkeiten aus Verträgen, Eigentum und Besitz. Hinzu kommen arbeitsrechtliche Streitigkeiten sowie solche vor dem Sozialgericht. Ausgenommen von dem Paket ist zum Beispiel die Verteidigung bei vorsätzlich begangenen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, Rechtsschutz bei Fragen der Baufinanzierung oder Erbstreitigkeiten. Auch im Scheidungsfall kann man meist nicht auf die Rechtsschutzversicherung zurückgreifen. Die Liste der ausgeschlossenen Angelegenheiten ist lang. „Man darf nicht erwarten, dass man einen Rundumrechtsschutz hat, wenn man eine Versicherung abgeschlossen hat“, sagt der Versicherungsexperte Michael Sittig von Stiftung Warentest.

Eine Rechtsschutzversicherung wählen: „Man sollte sich wichtige Güter herauspicken“, lautet Sittings Rat. Wer zum Beispiel im Verkehr Opfer eines Rowdys wird, muss unter Umständen lange um Schmerzensgeld bei Körperschäden klagen. Da lohnt sich die Versicherung. Auch im Bereich Berufsrechtsschutz kann sie wichtig werden. „Was viele nicht wissen: Wer sich gegen eine Kündigung wehrt, muss in der ersten Instanz auf jeden Fall die eigenen Anwaltskosten selbst tragen – auch wenn er die erste Instanz gewinnt. Das ist gesetzlich so geregelt“, sagt Sittig.

„Kunden sollten sich fragen, ob sie in den Bereichen, die eine Rechtsschutzpolice abdecken, Streitigkeiten befürchten“, sagt Peter Grieble von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Wer selbstständig ist, benötigt keinen Schutz für Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber. Die Versicherungen bieten die Segmente auch einzeln an, zum Beispiel Verkehrsrechtsschutz, Eigentümer- und Mietrechtsschutz, Privat- und Berufsrechtsschutz für Nicht-Selbstständige und Selbstständige.

Leistungen: Die Rechtsschutzversicherung bezahlt die Gebühren der Rechtsanwälte und des Gerichts, die Entschädigungen für Zeugen, die Kosten des Sachverständigen und des Gerichtsvollziehers. Auch die Reisekosten zu einem ausländischen Gericht werden bezahlt. Übernommen werden die Kosten bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. „Kunden sollten grundsätzlich mindestens 300.000 Euro vereinbaren“, sagt Grieble.

Er empfiehlt, einen Honorarberater oder spezialisierten Versicherungsmakler einzuschalten. „Die Beratung mit ihm oder ihr wird dokumentiert“, erklärt er. Wenn der Experte einen Fehler mache, könnten Kunden später Schadenersatzansprüche erheben. Ansonsten sei der Vergleich zwischen den verschiedenen Versicherungen und Produkten recht zeitaufwendig. „Wenn man sich da einarbeiten möchte, ist man nicht nur ein bis zwei Stunden beschäftigt.“



Eine Hilfe bietet der Versicherungsvergleich von Stiftung Warentest an. 83 PBV-Tarife von 30 Versicherern wurden verglichen, 35 von ihnen erhielten „gut“. „Bei ihnen kann man die Preise vergleichen und den passenden Vertrag wählen“, sagt Sittig.

Wartezeiten: Wer eine Versicherung abschließt, kann nicht sofort klagen. Die Versicherungen wollen sich gegen Streitigkeiten schützen, die bei Abschluss der Rechtsschutzversicherung schon in der Luft liegen und kurz danach eskalieren, wie Sittig sagt. Die meisten Versicherer verlangen deshalb eine Wartezeit von drei Monaten, manche sogar von sechs Monaten ab Vertragsbeginn.

Knifflig wird es, wenn es zum Beispiel um Streit mit dem Vermieter geht. Lebt ein Mieter schon zehn Jahre in seiner Wohnung und hat vor fünf Jahren eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, muss er manchmal dennoch um den Rechtsschutz kämpfen, wenn er zum Beispiel eine Kündigung erhält. „Aus diesem Grund ist es wichtig, einen Verzicht auf die Einrede der Vorvertraglichkeit im Vertrag festzuhalten“, so Grieble. Dieser besagt, dass der Versicherte nicht vorhersehen konnte, dass ein Rechtsstreit in einem bestehenden Vertragsverhältnis entsteht. Der Versicherer muss dann tätig werden.

Schritte im Schadensfall: Kommt es zu einem Streit, bei dem die Rechtsschutzversicherung womöglich eingeschaltet werden muss, rät Grieble, sich zunächst selbstständig einen Anwalt zu suchen. „Dieser kann beim Rechtsschutzversicherer die Deckungszusage einholen. Das bieten die meisten Anwälte an.“ Einige Versicherungen schlagen eine Erstberatung mit einem Anwalt vor, den die Versicherung zur Verfügung stellt. Darauf, so Grieble, müsse man sich nicht einlassen.

Hält der selbstgewählte Anwalt eine Klage vor Gericht für sinnvoll und die Versicherung lehnt diese ab, gibt es zum einen das Instrument des Stichentscheids, aber auch eine Anrufung des Ombudsmanns der Versicherungen. „Der Ombudsmann, so haben wir in den vergangenen Jahren beobachtet, entscheidet im Beschwerdefall nicht selten zugunsten des Verbrauchers“, sagt Sittig.

Manchmal müssen Verbraucher trotz Rechtsschutzversicherung noch Anwaltskosten übernehmen. „Wir beobachten regelmäßig, dass Anwälte Fälle nicht zu den gesetzlichen Gebührensätzen übernehmen, sondern zum Beispiel teure Stundenhonorare mit dem Mandanten vereinbaren“, berichtet Sittig. Die Rechtsschutzversicherung zahlt nur den gesetzlichen Gebührenteil, den Rest muss der Kunde zahlen.