Funde in Archäologiepark bringen Religion in Antike näher

Capaccio Paestum -Archäologen haben in Süditalien bei Ausgrabungen zahlreiche Figuren aus Terrakotta entdeckt, die Einblicke in das religiöse Leben in der antiken Stadt geben.