Gallery Weekend und Paper Positions in Berlin

Berlin -Für einen Blick auf zeitgenössische und klassische Kunstwerke werden an diesem Wochenende in Berlin zahlreiche internationale Kunstliebhaber erwartet. Mit dem Gallery Weekend (28.-30. April) und der Paper Positions (27.-30. April) locken gleich zwei große Veranstaltungen an Dutzende Orte in der Hauptstadt.