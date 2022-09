Kicken mit Ted Lasso: Zum ersten Mal kann man in „FIFA“ Serienfiguren spielen

Mit Geschichten über liebe Underdogs, denen es nicht ums Geld geht, lässt sich ordentlich Kasse machen. Disney ist seit jeher Experte darin und auch für Apple hat sich das Konzept jüngst bewährt.

Seit dem Launch der firmeneigenen Streaming-Plattform Apple TV+ Ende 2019 geht es mit den Abonnements nur schleppend aufwärts. In Deutschland liegt der Marktanteil aktuell bei vier Prozent, weltweit wird er auf sechs Prozent geschätzt. Amazon und Netflix liegen in Deutschland mit 31 Prozent gleichauf, Disney+ ist auf mittlerweile 20 Prozent geklettert.

Auch wenn die Zahlen es noch nicht widerspiegeln kann Apple mit seinen originären Inhalten durchaus überzeugen. Bei der vergangenen Oscar-Verleihung gewann das Coming-of-Age-Drama „CODA“ den Preis für den besten Film – als erste Streaming-Produktion in der Geschichte der Academy Awards. Bei den Emmys dominierte im Comedy-Bereich seit ihrem Ausstrahlungsbeginn vor allem eine Serie: „Ted Lasso“.

Darin spielt Jason Sudeikis einen herzensguten Football-Coach aus Amerika, der nach England berufen wird, um eine Fußballmannschaft zu trainieren – ohne etwas von dem Sport zu verstehen. Schnell stellt sich heraus, dass die Besitzerin der Mannschaft die Aktion angleiert hat, um den Verein zu ruinieren, weil sie ihrem betrügerischen Ex-Mann, der ihr das Team bei der Scheidung überlassen musste, eins auswischen will. Doch Ted Lasso, ein Sonnenstrahl in Person, nimmt alle Zweifler für sich ein und möbelt die Mannschaft auf, vor allem emotional.

„FIFA“-Spieler können sich ein Apple-Abo leisten

Damit „Ted Lasso“ kein Geheimtipp bleibt, hat sich Apple nun einen mächtigen Verbündeten gesucht: EA Sports beziehungsweise Electronic Arts. Die amerikanische Videospielfirma entwickelt unter anderem die „FIFA“-Videospielreihe, in der jedes Jahr ein neuer Titel erscheint, angepasst an die reale Fußballwelt. Die „FIFA“-Spiele führen seit Jahren die Gaming-Charts an, 2021 war es der meistverkaufte Titel in 17 von 19 europäischen Ländern.

Diese große und finanzstarke Community – laut einer Studie aus dem vergangenen Jahr ist der durchnittschliche „FIFA“-Spieler Mitte 30 und verdient gut 3000 Euro netto – will Apple nun mit einem kreativen Kniff erreichen: In „FIFA 2023“ werden auch Figuren aus „Ted Lasso“ spielbar sein, die dann zum Beispiel gegen Lionel Messi oder Christopher Trimmel antreten können.

EA Sports schrieb zu der Entscheidung: „Innerhalb kürzester Zeit ist Ted Lasso ein kulturelles Phänomen geworden, das die Leidenschaft für Fußball und die Kraft des Selbstvertrauens an Millionen von Fans auf der ganzen Welt versprüht.“

Details über den Deal sind bisher nicht bekannt, es dürfte allerdings zu erwarten sein, dass Apple mehr davon profitiert als Electronic Arts. Gute Werbung für „FIFA 23“ ist es aber allemal: Das Spiel erscheint am 30. September.