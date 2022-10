Gauck: Exilmuseum für „dunkles Kapitel“ deutscher Geschichte Das in Berlin geplante Exilmuseum wird aus Sicht von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck „ein Thema von brennender Aktualität“ behandeln. Es gehe gleichzeitig u... dpa

ARCHIV - Joachim Gauck, Bundespräsident a.D., spricht bei einer Pressekonferenz. Georg Wendt/dpa/Archivbild

Berlin -Das in Berlin geplante Exilmuseum wird aus Sicht von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck „ein Thema von brennender Aktualität“ behandeln. Es gehe gleichzeitig um eines der „dunklen Kapitel, die auf uns gewartet haben“, sagte Gauck am Freitag in Berlin zur Eröffnung einer Werkstatt, in der das für 2026 geplante Exilmuseum vorbereitet werden soll. Gauck hat neben Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller („Atemschaukel“) die Schirmherrschaft des Projekts übernommen.