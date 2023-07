Was ich mich abends auf meinem Neuköllner Balkon frage: Warum gefällt mir, was mir gefällt?

Woher kommt mein Wohlgefallen an bestimmten Berliner Erscheinungen? Und was hat das mit Darwins Evolutionstheorie zu tun?

Warum gefällt mir, was mir gefällt? Das frage ich mich in diesen Sommertagen oft. Warum sauge ich den Duft der Lindenblüten ein und genieße ihn, warum sitze ich abends lange auf dem Balkon und blicke den Mauerseglern nach, die unermüdlich den Himmel über Neukölln entlangfliegen, mit ihren sichelförmig geschwungenen Flügeln? Manchmal schlüpfen sie für eine Sekunde unter die Dachrinne an unserem Haus, um den Nachwuchs zu füttern. Dann schwingen sie sich wieder in die Luft und ich schwinge mit ihnen. Warum liebe ich dazu den Anblick des sich verändernden Himmels über der Brandmauer gegenüber, der jeden Abend andere Farben hervorbringt?

Eigentlich bin ich eine überzeugte Anhängerin der Darwinschen Evolutionstheorie, auf deren Basis man so ziemlich alle Aspekte des menschlichen Organismus, des menschlichen Verhaltens, der menschlichen Psychologie erklären kann. Etwa, warum wir dreidimensional sehen können, warum wir Schokolade mögen und nicht Misthaufen wie Schmeißfliegen, auch warum uns ein bestimmter Männer- oder Frauentyp gefällt und irgendwann vielleicht nicht mehr gefällt. Natürliche Selektion über Tausende von Jahren und Generationen hinweg, survival of the fittest. Flirten, romantische Gefühle, Mutterliebe? Am Ende ging oder geht es vielleicht noch immer darum, die eigenen Gene weiterzugeben, und am Ende ist deshalb alles Denken und Verhalten egoistisch.

Und ist nicht auch das ästhetische Empfinden ein Produkt des Gehirns, und das Gehirn ist ein Produkt der organisierenden Kraft der Evolution? Was aber hat mein Wohlgefallen hinsichtlich des Flugs der Mauersegler, des Dufts der Lindenblüten und der Farben des Sonnenuntergangs mit den Fortpflanzungsinteressen meiner Vorfahren zu tun, was mein Geist mit den Anpassungen ihres Gehirns, die es ihnen ermöglichten, in einer bestimmten Umgebung auf diesem Planeten zu überleben?