Gedenktafel soll an Maler Ernst Ludwig Kirchner erinnern

Berlin -Eine Gedenktafel soll in Berlin künftig an den expressionistischen Maler und Grafiker Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) erinnern. Offiziell enthüllt wird die Tafel am 26. April, wie die Senatskulturverwaltung am Mittwoch mitteilte. Die Gedenktafel soll in der Durlacher Straße im Stadtteil Charlottenburg angebracht werden, wo Kirchner von 1911 bis 1913 lebte.