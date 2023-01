Gegen Einsamkeit: Kulturpaten für Senioren Einsam in der Großstadt: Für Menschen ab 65 bietet der Malteser Hilfsdienst in Berlin Kulturpatenschaften an. Neben Theater-, Kino- oder auch Museumsbesuchen... dpa

Berlin -Der Malteser Hilfsdienst in Berlin will Menschen ab 65 Jahren mit Kulturpatenschaften aus der Einsamkeit helfen. „Wir vermitteln einsamen Berlinerinnen und Berlinern einen Kulturpartner. Denn gemeinsam macht eine Ausstellung, ein Konzert oder vielleicht sogar ein Besuch in der Buchhandlung um die Ecke viel mehr Spaß als allein“, erklärt Projektreferentin Heike Joswig.