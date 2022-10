Gegen Enge und Strenge 

Der Musiker Klaus Doldinger spielt vor der Premiere des Eröffnungsfilms "Glück gehabt" beim 14. Fünf Seen Filmfestival FSFF im Seebad Starnberg direkt am Starnberger See Saxofon.

Alles beginnt im Mai 1945 mit ein paar schwarzen GIs, die den Swing nach Oberbayern bringen. Ein knapp neunjähriger Junge namens Klaus steht vor einer Bühne im Dorfgasthof in Schrobenhausen; vor lauter Begeisterung über das, was er sieht und hört und fühlt, vergisst er fast, dass er eigentlich dringend pinkeln muss. Die Musik haut ihn um, „sie schien zwar einer Struktur zu folgen, klang innerhalb dieser Struktur aber vollkommen frei. Natürlich hätte ich das damals nicht so beschreiben oder gar erklären können, aber ich konnte es fühlen, mit jeder bebenden Faser meines Körpers spüren“, erinnert sich Klaus Doldinger mehr als 75 Jahre später. Die gerade besiegten Nazis hatten den Swing und den Jazz gehasst – kein Wunder, ließ es sich dazu doch schlecht im Stechschritt laufen.

Klaus Doldinger erzählt diese Anekdote zu Beginn seiner eben erschienenen Autobiografie, und in der Tat ist seine Lebensgeschichte eng mit der postnazistischen Bundesrepublik verbunden. Doldinger entwickelt sich später zum „heimlichen Lieblingskomponisten Deutschlands“ (Spiegel) und einem der erfolgreichsten (Jazz-) Musiker des Landes: Er spielt (zunächst mit Udo Lindenberg am Schlagzeug) bei der Band Passport, er schreibt die Larger-Than-Life-Titelmelodie für den „Tatort“ und die legendären Filmmusiken für „Das Boot“ und „Die unendliche Geschichte“. Er betreibt Soloprojekte und schreibt Werbejingles. Seine Stücke sind deutsches Kulturerbe.

Klaus Doldinger (r) und der amerikanische Saxofonist Johnny Griffin bei einem Auftritt am 17.10.1973 in der Rheinhalle in Düsseldorf. dpa/Heinz Hamacher

„Made in Germany. Mein Leben für die Musik“ heißt das Erinnerungsbuch, das er nun zusammen mit dem Musikjournalisten und Radio-Eins-Moderator Torsten Groß verfasst hat. Der englische Titel, so beliebig er zunächst erscheinen mag, ergibt bei näherer Betrachtung Sinn, denn zum einen ist der heute 86-jährige Doldinger weltweit eine Marke, zum anderen hat ihn Amerika zeitlebens geprägt. Ohne Count Basie, ohne Ornette Coleman, ohne John Coltrane kein Doldinger. Sein erstes richtiges Album nannte er Anfang der Sechziger „Jazz Made in Germany“.

Klaus Doldinger wächst, wie so viele Kinder der Nachkriegszeit, mit einem autoritären Vater auf. Erich Doldinger ist Diplom-Ingenieur und ein hohes Tier im Fernmeldebauamt. Sohn Klaus erfährt nicht, was der Vater in der Ukraine im Zweiten Weltkrieg genau gemacht hat. Die Familie lebt in Düsseldorf, Klaus lernt als Heranwachsender Klavier und Saxophon, 1953 steigt er bei seiner ersten Band, The Düsseldorf Feetwarmers, ein. „Urwaldmusik“ nennt der Vater die Musik des Jungen. Für den stehen die Zeichen auf Aufbruch, Aufruhr und Neuanfang. Als er den Free Jazz für sich entdeckt, ist er hin und weg: „Die Musik war einfach das perfekte Gegengift gegen diese seltsame Mischung aus Geschichtsvergessenheit, Verklemmtheit und Betriebsamkeit, die Enge und Strenge der Fünfzigerjahre in Deutschland.“

Die Feetwarmers sind die erste von zahlreichen Gruppen und Projekten, die Klaus Doldinger in der Folge ins Leben ruft: Er gründet Oscar’s Trio (weil er auch „Oscar“ genannt wird), zudem spielt er unter seinem bürgerlichen Namen regelmäßig Alben ein, 1969 debütiert er mit seiner Fusion-Band Motherhood. Und 1971 findet dann seine wohl einflussreichste und ganz sicher langlebigste Band zusammen: Passport. Sie besteht in wechselnden Formationen bis heute.

Doldinger setzt sich über die Kategorien U und E und über die immer wieder erwähnte „Jazz-Polizei“ hinweg. Ihm geht es um die Musik, die für ihn alles sein kann, aber keinen Genre-Einschränkungen gehorchen soll – dabei „hat man es in Deutschland“ doch „gerne schubladengerecht“, wie er schreibt. Mit Schubladen hat er selbst es nicht so, eher bedient er sich frei aus dem reichen Regal der Musikgeschichte: als Filmkomponist, als Postbopper, als Synthiefrickler, als Jazzrocker. Auffällig ist übrigens, dass sich das Goethe-Institut sehr um den Doldinger- und Jazz-Export ins Ausland bemüht und so seinen Teil dazu beigetragen hat, dass sich die Marke etablieren konnte.

Aus dem Privatleben beschreibt Doldinger vor allem die tiefe Liebe und Freundschaft zu seiner Frau Inge (mit der er bis heute zusammen ist) sowie das Familienleben mit drei Kindern. Er zeichnet sich als einen soliden und geschäftstüchtigen Musiker, zudem als einen Menschen, der viel Glück im Leben gehabt hat. Es liegt in der Natur einer Autobiografie, dass sie keinen Blick von außen auf die Person enthält; zu manchen Einlassungen und Selbsteinschätzungen würde man sich den indes wünschen – zum Beispiel, wenn es um seine einstige Funktion als Aufsichtsrat bei der Gema geht oder sein Verhältnis zu manchen Kollegen (die männliche Form genügt hier, denn das Rock- und Jazzbusiness jener Zeit ist wirklich ein reiner Männerklüngel).

Klaus Doldinger, Musiker und Komponist, 1988 imago/teutopress

Vor allem im ersten Teil folgt man Doldingers Geschichte gebannt und sehr gern, während sie im zweiten Teil zu verplaudert und stellenweise redundant gerät. Etwas störend ist auch, dass wirklich jeder Kollege und Mentor sowie all die berühmten Menschen, denen Doldinger über den Weg läuft, Erwähnung finden müssen. Insgesamt ist dieser Ritt durch die Jahrzehnte dennoch lesenswert. Das liegt zum einen daran, dass der Untertitel des Buchs – „Mein Leben für die Musik“ – eingelöst wird und die Liebe zum Sound häufig zwischen den Zeilen zu lesen ist. Zum anderen erzählt Doldinger eben auch Gesellschaftsgeschichte – und steht als Figur pars pro toto für eine Bundesrepublik, die den Autoritarismus hinter sich lässt und sich langsam liberalisiert. Auch dank so manchem amerikanischen GI, der Jazz im Gepäck hat.

Klaus Doldinger, Nicolas Doldinger, Torsten Groß: „Made in Germany. Mein Leben für die Musik“. Piper Verlag, München 2022. 320 Seiten, 26 Euro