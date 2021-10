Berlin - Sie ist die Künstlerin der Stunde: Die afrikanische Wahlberlinerin Sandra Mujinga gewann in der Nacht zum Freitag unter dem Jubel ihrer Fans im Museum Hamburger Bahnhof den Preis der Nationalgalerie für junge Kunst. Nach stundenlanger Sitzung entschied die Jury sich für die 1989 in Goma, Demokratische Republik Kongo, geborene Künstlerin, die an der schwedischen Malmö Art Academy und an der Kunstakademie Wien studiert hat.

Mit ihren geisterhaften Skulpturen in einem intensiv grün ausgeleuchteten Saal des zur Nationalgalerie gehörenden Museums ließ sie die vier Mitbewerber:innen, den Afroamerikaner Lamin Fofana, das amerikanische Duo Calla Henkel und Max Pitegoff sowie die in Vietnam geborene Sung Tieu hinter sich. Offensichtlich überzeugte Mujinga die Juroren mit der intensiven surrealen wie poetischen Kraft ihrer Rauminstallation am meisten. Groteske geisterhafte Figuren wie aus einer lange zurückliegenden Zeit, die aber zugleich aus der Zukunft stammen könnten, tanzen und scheinen durch das künstliche Licht zu schweben. Man fühlt sich wie in einer dramatischen Theaterinszenierung. Oder wie auf einem anderen Planeten. Die beunruhigenden Gestalten, die an Bettler und Obdachlose wie in einem Charles-Dickens-Roman denken lassen, an Nomaden und zugleich auch an Außerirdische in einem Science-Fiction-Film, bestehen aus verflochtenen, fetzenartig wirkenden Stoffbahnen, befremdlich, existenziell und zugleich faszinierend.

Mujinga gelinge es, widersprüchliche Erfahrungen des Lebens in ihren Figuren zu vereinen, begründet die Jury ihre Wahl. „Hierdurch entsteht eine Offenheit, die Raum für die eigene Imagination schafft.“ Die Skulpturen stehen weder für eine Ethnie noch eine Nationalität, nicht für Hautfarbe, Kultur oder gesellschaftlichen Rang. Sie wollen vielmehr daran erinnern, dass wir Menschen für unser Überleben auf andere Lebewesen Rücksicht nehmen müssen und von ihnen Strategien lernen können, sich an eine stets verändernde Umwelt anzupassen.

Damit trifft Mujingas Arbeit den Nerv der Zeit, weil sie über das anthropozentrische Paradigma hinausweisen. Es ist eine eigenwillige Art, den Zustand unserer Erde, deren Gesellschaften bildhaft zu machen, die Klimakrise, die von Gier geleitete und gelenkte Ausbeutung und Zerstörung der Ressourcen, die Kriege und Verwüstungen, die von Flucht und Vertreibung betroffenen Völker, gerade in Afrika und im Mittleren Osten. Mujinga sagt, sie wolle nicht moralisieren. Ihre Kunst lege auch keine Lösungen vor. Sie möchte berühren. Ihre Figuren mögen bedrohlich erscheinen. Sie bieten aber auch ihren Schutz an.

Mit dem Preis, der vom Verein der Freunde der Nationalgalerie seit 2000 für junge Positionen der Gegenwartskunst vergeben und seither von der BMW-Stiftung gefördert wird, ist für Sandra Mijunga eine große Einzelschau samt Werkkatalog im kommenden Jahr verbunden. Die Kandidatenschau ist noch bis 27. Februar 2022 im Hamburger Bahnhof zu sehen.

