Berlin - Berlin hat eine Küste zum Pazifik, Vulkane und Tsunamis beleben den städtischen Alltag. Eine Hälfte der Küste ist Strand mit Sauriergehege, die andere Hafen. Berlin besteht aus fünf Häuschen und einem Wolkenkratzer, in dem alle Bewohner ihre Autos mit dem Fahrstuhl in die Wohnung heben. Vor der Polizeiwache drängen sich so viele Wagen, dass einem zivilen Einwohner zwei Polizistenfreunde hilfreich sein können.

Die Agenten James Bond und Lucky Luke bilden eine WG. Direkt neben der Feuerwache mit einem Feuerwehrauto pro Haus und noch mehr Krankenwagen steht das Rathaus. Die Stadt ist sicher, sicher fühlen sich auch sieben wohlgenährte Bankräuber. Der General und seine Gattin besitzen das einzige Strandhaus. Auf zwei Soldaten kommt ein Untergeneral. Es gibt fast so viele Panzer wie Generäle. Alle Panzer werden solar betrieben.