Gerhard Polt und „A scheene Leich“ in München Sie haben sich noch einmal zusammengetan: Kabarettist Gerhard Polt und die Well Brüder feiern an den Kammerspielen in München fröhliche Auferstehung. dpa

ARCHIV - Der Kabarettist Gerhard Polt ist auf die Theaterbühne zurückgekehrt. Peter Kneffel/dpa

München -Gerhard Polt ist zurück an den Münchner Kammerspielen - mit seinem neuen Stück „A scheene Leich“. Unter Regie von Ruedi Häusermann hat Polt mit den Well Brüdern eine vergnügliche und bitterböse Komödie um den Tod des Bestatters Pius Brenner auf die Bühne gebracht, mit jeder Menge Blasmusik, Harfe, Akkordeon und einem Laienchor. Am Samstagabend war Uraufführung, die vom Publikum im voll besetzten Schauspielhaus mit vielen Lachern und großem Applaus bedacht wurde.