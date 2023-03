Gerhard Richter gibt 100 Werke nach Berlin Spektakuläre Leihgabe für die Neue Nationalgalerie in Berlin: Das Haus wird zur neuen Heimat von 100 Werken von Gerhard Richter. dpa

Berlin -Die Neue Nationalgalerie in Berlin zeigt erstmals 100 Werke von Gerhard Richter, die der Nationalgalerie von der Stiftung des Künstlers mit einem langfristigen Leihvertrag übertragen worden sind. Der 91-Jährige gilt international als einer der wichtigsten Gegenwartskünstler. Neben seiner Geburtsstadt Dresden und dem Wohnort Köln habe der Maler damit „ein neues Zuhause bekommen“, sagte Kurator Joachim Jäger am Freitag in Berlin.