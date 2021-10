Er wird es abermals mit größter Gelassenheit zur Kenntnis nehmen und womöglich lakonisch sagen, Ruhm sei eh nur ein Ross, das ohne Reiter vorm Höllentor ankomme. Der 89-jährige, in Köln lebende Maler Gerhard Richter, geboren in Dresden, kurz vorm Mauerbau 1961 in den Westen geflohen, in den vergangenen 60 Jahren zum Superstar geworden, wird erneut mit dem Superlativ als wichtigster Künstler des irdischen Universums bedacht.

Manche nennen ihn den „Picasso des 21. Jahrhunderts“. Seine Bilder sind gefragt wie Goldstaub. Es werden unvorstellbare Summen gezahlt. Wofür? Es sind Gemälde, die sich schwerlich beschreiben lassen. Bilder, die dem „Nichts“ zustreben, die kaum oder gar nichts erzählen. Sie deuten nur noch an, was sich nicht mehr auffinden und sich nicht anfassen lässt: Landschaft, Wolkenhimmel, Erde, Wasser, Blumen, Frauen, Kinder. Schönheit eben. Aber auch RAF-Terroristen, Kriegsflugzeuge, Nazis und deren hilflose Opfer, sogar in seiner eigenen Dresdner Familie. Und die Asche sowie Felder und Wälder von Auschwitz-Birkenau. Das alles malte er, bevor er vor einiger Zeit erklärte, „nun wegen der körperlichen Anstrengung beim Malen nur noch zu zeichnen“. Er malte Banales wie Stuhl, Tisch, Tür, Fenster, Klopapier, und einen verwelkenden Strauß gelber Tulpen. Auch Kirchenfenster, modern-sakral für den Kölner Dom wie auch für ein uraltes Kloster. Richter testet aus und beweist der Welt, „was Malerei überhaupt noch kann“. Und diese Welt der Kunst antwortet mit rühmenden Bewertungen und astronomischen Preisen für die Bilder. Ihn versetze das mit zunehmendem Alter „in einen Gefühlszustand zwischen peinlich und genüsslich“.

Imago/Sven Simon Unter den toten Künstlern ist Joseph Beuys nunmehr die Nummer eins neben Göttervater Zeus im Olymp.

Die einflussreiche Ranking-Plattform „Kunstkompass“ erfasst über 30.000 Künstler der Welt, bewertet aber, wie nachdrücklich betont, deren Rang nicht etwa nach den inzwischen horrenden Summen bei Auktionen und Verkäufen, sondern allein nach Ausstellungs- und Rezensionsbewertungen der internationalen Kunstkritik. Das Ranking erscheint alljährlich im Magazin „Capital“ und setzt Richter soeben zum 18. Male auf Platz eins der Weltkunst-Liste, die seit 70 Jahren geführt wird und gewissermaßen eine Art Ritterschlag bedeutet.

Auch die nächste Rangfolge bleibt unverändert: Auf Platz zwei steht der US-Künstler Bruce Nauman, dahinter folgen zwei Deutsche: Der ebenfalls aus Sachsen und schon 1958 in die BRD übergesiedelte Maler und langjährige Künstlerfreund Georg Baselitz mit seinen typischen Kopf-unter-Figuren, sowie die seit ihrer Zeit an der Düsseldorfer Kunstakademie berühmt gewordene Malerin Rosemarie Trockel. In der Bewertungsetage „Olymp“, von wo die verstorbenen Künstler das Kunstgeschehen auf Erden betrachten, wird der 100-jährige Joseph Beuys neben Göttervater Zeus platziert. Die Künstler-Legende der „Sozialen Skulptur“, für die jeder Mensch auch ein Künstler war, ließ im olympischen Ranking 2021 andere Kunstheilige der Nachkriegszeit hinter sich – erstmals musste der tote Pop-Art-Superstar Andy Warhol auf Platz zwei rücken.