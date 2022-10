Gericht: Staatsoper darf Kaninchen im „Ring“ aufbieten Bei den Aufführungen von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ an der Staatsoper Berlin dürfen lebende Kaninchen auf der Bühne sein. Das entschied das Verwal... dpa

ARCHIV - Hell erleuchtet ist der Eingangsbereich der Staatsoper unter den Linden. Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei den Aufführungen von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ an der Staatsoper Berlin dürfen lebende Kaninchen auf der Bühne sein. Das entschied das Verwaltungsgericht Berlin am Donnerstag und wies damit einen Eilantrag eines Tierschutzvereins zurück (Az VG 17 L 245/22). Zwar sei der Einsatz von Tieren bei derartigen Veranstaltungen untersagt, wenn das für sie mit Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sei, heißt es in dem Beschluss. Der Antragsteller habe aber nicht in ausreichender Weise glaubhaft gemacht, dass diese Voraussetzungen im konkreten Fall gegeben seien.