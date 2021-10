Im Zusammenhang mit den Antisemitismus-Vorwürfen im Leipziger Westin-Hotel hat der von dem Sänger Gil Ofarim beschuldigte Mitarbeiter jetzt Anzeige wegen Verleumdung gestellt. Der Mann schildere den Vorfall „deutlich abweichend von den Auslassungen des Musikers“, sagte ein Sprecher der Leipziger Polizei am Mittwoch. In welcher Hinsicht die Darstellung von der Ofarims abweicht – dazu wollte sich die Polizei nicht äußern. Man müsste zunächst alles prüfen.

Gil Ofarim äußerte sich in einem Interview mit dem Spiegel dazu: Es sei genauso gewesen, wie er es in dem Video gesagt habe, das er kurz nach dem Vorfall machte. „Ich finde es beschämend und traurig, dass ich mich nach diesem Vorfall auch noch rechtfertigen und erklären muss.“ Antisemitismus sei für ihn nichts Neues. „Er war nie weg in diesem Land. Er ist nur gerade anscheinend salonfähig geworden.“ Er bedanke sich aber bei allen, die am Dienstagabend friedlich vor dem Hotel demonstrierten.

Der Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft teilte am Mittwoch mit, dass ihr zu dem Hotelmitarbeiter, der die Anzeige gestellt hat, keine Erkenntnisse im Zusammenhang mit rechtsgerichteten und antisemitischen Straftaten vorliegen. Der Mann habe noch eine zweite Anzeige wegen Bedrohung gestellt. Offensichtlich sei dieser durch unbekannte Personen auf bisher nicht bekanntem Wege identifiziert worden und habe über seinen privaten Instagram-Account Drohnachrichten erhalten.

Außerdem sei bei der Polizei eine Online-Anzeige eines unbeteiligten Dritten wegen Volksverhetzung eingegangen. Diese richtet sich gegen den Hotelmitarbeiter, den Ofarim im Video als Herrn W. bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ofarim selbst hat bisher keine Anzeige gestellt. Er werde dies wahrscheinlich noch tun, sei aber den ganzen Tag unterwegs gewesen und habe Theater gespielt, sagte er dem Spiegel. Außerdem prasselten auf ihn gerade aus der ganzen Welt E-Mails und Nachrichten ein. „Auch wenn es schlimm klingt: Ich freue mich, dass das Video viral ging und die Leute wenigstens online Courage zeigen.“

Der Musiker und Sänger Gil Ofarim (39) hatte am Dienstag ein Video auf seinem Instagram-Account veröffentlicht, indem er von einem antisemitischen Vorfall am Montag in dem Hotel berichtet. Ein Mitarbeiter an der Rezeption habe ihn aufgefordert, seinen Davidstern abzunehmen, den er an einer Kette um den Hals trägt. „Pack deinen Stern ein“, habe der Hotel-Mitarbeiter gesagt. Erst dann dürfe er einchecken. „Es ist nicht der erste Vorfall in meinem Leben, an dem ich konfrontiert worden bin mit Fremdenhass, mit Antisemitismus. Aber ich glaube: Es war einmal zu viel“, sagte Ofarim am Mittwoch in Bild TV. Ofarim ist der Sohn des israelischen Sängers Abi Ofarim, er ist in Deutschland aufgewachsen.

Das Westin Leipzig gehört zur weltgrößten Hotelkette Marriott. Diese hat nun die Kommunikation in der Sache übernommen. Eine Sprecherin von Marriott International schrieb am Mittwoch, man nehme die Sache äußerst ernst und arbeite eng mit dem Westin Leipzig an der Aufklärung. Das Hotel habe Marriott International darüber informiert, dass es zwei Mitarbeiter beurlaubt habe, während es versuche, den Fall zu klären. Das Hotel befrage derzeit sämtliche Mitarbeiter, die während des Vorfalls anwesend waren. „Diversität und Inklusion sind für Marriott wesentlich.“

Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden Josef Schuster schrieb auf Twitter, dass die Anfeindung erschreckend sei. Am Mittwoch kritisierte Schuster die Reaktion von Hotel-Mitarbeitern, die bei einer Solidaritätskundgebung am Dienstagabend vor dem Gebäude ein Banner hochgehalten hatten, auf dem neben dem Hotelnamen auch die Flagge Israels und der islamische Halbmond zu sehen waren. „Nach der antisemitischen Anfeindung gegen einen Juden in Deutschland fällt dem Hotel nichts anderes ein, als die israelische Flagge und Symbole des Islam auf ein Banner zu drucken“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Dabei sei die Leipziger Synagoge fußläufig vom Hotel entfernt. (mit dpa)