Berlin - Giora Feidmans 85. Geburtstag war schon im März, aber da konnte er ja nicht feiern. Das holte er auf Einladung des ZDF nun im Jüdischen Museum in Berlin nach. Vor der Feier, zu der auch Axel Prahl, Iris Berben und Gil Ofarim kamen, sprachen wir miteinander.

Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Danke, dass wir miteinander sprechen können.

Giora Feidman (singt): Gracias a la vida, que me ha dado tanto.

Dank an das Leben, das mir so viel gegeben hat. Empfinden Sie das so?

Ja. Und es hat allen Menschen viel gegeben. Das Problem ist nur, dass die meisten bloß nach Karriere streben. Das fängt schon mit den Eltern an, die wollen, dass ihr Kind Klassenbester ist. Es gibt so vieles, das die Schöpfung ruiniert. Nichts hier im Diesseits gehört mir. Nicht mal das Leben. Man hat es mir gegeben, damit ich es lebe. Und leben heißt glücklich sein. Fragen Sie mich nicht, ob ich religiös bin. Wenn die Musik eine Religion ist, dann ja. Denn die Musik vereint. So wie alle Formen der Kunst, ein Bild, ein Gedicht, ein Tanz. Kunst ist die Sprache der Seele. Aber man will lieber Karriere machen, reich werden.

Wie haben Sie denn diese letzten Monate im Lockdown verbracht?

Warum haben wir dieses Virus?

Ich weiß es nicht.

Ich auch nicht. Gott straft nicht. Niemals. Haben wir etwas getan? Sicher haben wir das. Wir haben Atombomben. Um den Frieden zu verteidigen! Aber Gott straft nicht. Man muss akzeptieren, was passiert. Ich hatte zu essen. Aber es gibt Leute, die hungern, die ihre Miete bezahlen müssen, die drei, vier, fünf Kinder haben. Ich habe Kollegen, Musiker, die Pizza ausgefahren haben. Und warum nicht, ihre Kinder müssen etwas zu essen haben. Gott sei Dank konnte ich kleinere Konzerte geben. Ich wollte den Menschen etwas Positives bringen, denn ich verstehe mich als Diener der Gesellschaft. Das sind wir alle, auch der, der Anzüge schneidert, der diesen Stuhl gemacht hat. Jeder ist in diese Welt gekommen, um auf seine Weise zu dienen. Nicht um berühmt zu werden, oder der Beste zu sein.

Markus Wächter Zur Person Giora Feidman wurde 1936 als Sohn bessarabischer Juden in Buenos Aires geboren. Mit 21 Jahren wanderte er nach Israel aus, wo er eine Anstellung beim Israelischen Philharmonie-Orchester bekam, dem er 18 Jahre lang angehörte. Er arbeitete an der Filmmusik für „Schindlers Liste“ mit.

2001 wurde er von Wolfgang Thierse als „großer Botschafter der Versöhnung“ mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Happy Birthday, Giora Feidman am 3. Oktober, um 13.10 Uhr im ZDF

Sie sind in Argentinien geboren, wohin Ihre Eltern aus Bessarabien geflohen sind, weil sie als Juden Pogromen ausgesetzt waren. Mit 21 Jahren sind Sie nach Israel ausgewandert. Trotzdem haben Sie eine besondere Beziehung zu Deutschland. Können Sie sich erinnern, wann Sie das erste Mal hierhergekommen sind?

Ich habe damals im Philharmonischen Orchester von Israel gespielt. Und als wir das erste Mal in Deutschland aufgetreten sind, war ich dabei. 1971 war das. Und es war nicht leicht. Aber es war eine große Lektion darin, wie man etwas überwindet. Wie man sich darüber hinwegsetzt, alle Deutschen für schuldig zu erklären. Die Berliner Philharmoniker hatten uns eingeladen. Wir saßen alle nebeneinander, ich neben den Klarinettisten. Es war schön. Es hat wehgetan. Diese Konfrontation mit der Realität, dass ein Teil der deutschen Gesellschaft mitgemacht hat, aber nicht alle. Es gab Hunderte Deutsche, die Juden gerettet und dabei ihr eigenes Leben in Gefahr gebracht haben.

Und dann sind Sie Mitte der 80er-Jahre wieder nach Berlin gekommen, um in Peter Zadeks Inszenierung von Sobols „Ghetto“ mitzuwirken, ein Stück über das Ghetto in Wilna, während das Land von den Nazis besetzt war. Er hatte Sie Klarinette spielen gehört und angefragt. Warum sind Sie gekommen?

Ich war damals auf Europa-Tournee. In Amsterdam kam ein Herr auf mich zu und erklärte mir das Projekt. Ich hatte am nächsten Tag kein Konzert, und sie brachten mich nach München. Klar, er musste mich ja spielen hören. Man brachte mich in ein Haus, in dem alle betrunken waren. Ich wusste nicht, wer Peter Zadek war. Einer der Betrunkenen rief: Spiel was! Ich spielte, und sie fingen an zu tanzen. Und mitten im Tanz sagte dieser Herr, es war Peter Zadek: Gebt ihm einen Vertrag. Ich stand unter Schock, wusste nicht, was er von mir wollte. Aber dann war es unglaublich. Dass die Deutschen diese deutsche Tragödie auf die Bühne brachten. Dass dieses Volk den Mut hatte. Das Stück wurde 160-mal aufgeführt. An der Freien Volksbühne in Berlin und in Hamburg.

Und Sie trugen den gelben Stern. Was war das für ein Gefühl?

Es war schrecklich! Ich fühlte mich wirklich im Ghetto. Es war ein so starkes Gefühl, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Ich wollte nach Hause.

Stattdessen sind Sie geblieben, wurden Teil des deutschen Kulturlebens. Warum?

Ich liebe Deutschland. Ich fühle mich hier zu Hause. Die Freundschaft zwischen Deutschen und Juden ist ein hoher Ausdruck von Menschlichkeit. Und ein Neugeborenes trägt doch keine Schuld.

Keine persönliche, aber als Volk tragen die Deutschen doch eine Verantwortung, oder?

Eine Verantwortung ja. Ein menschliche Verantwortung. Rassismus ist eine Krankheit. Die Religionen, seien es Christen, Juden, Muslime, müssen Menschlichkeit lehren. Es gibt nur einen Gott, nur eine Schöpfung. Es gibt auch keine Grenzen. Es gibt nur eine Luft, und wenn ein Arzt jemandes Herzschlag abhört, wird er auch nicht feststellen, ob er Deutscher, Argentinier oder Jude ist. Und wenn Kinder weinen, kann man auch keinen solchen Unterschied machen. Es gibt so viele Dinge, die zeigen, dass wir eine Familie sind. Eine Menschheitsfamilie.

Nicht alle glauben das. In Deutschland gibt es auch heute Antisemiten. Es gab den Anschlag auf die Synagoge in Halle, vor ein paar Tagen den Vorfall in Hagen.

Daran haben wir schuld. Die Erziehung, die wir den Jugendlichen geben, funktioniert nicht. Man benutzt die Religion auf falsche Weise. Aber die Kunst ist ein mächtiges Instrument, mit dessen Hilfe man die Lage ändern kann. Sie hat die Kraft, den Planeten zu retten. Aber in der Krise war die Kultur das erste, was kaputtgemacht wurde.

Lassen Sie uns über Klezmer sprechen. Sie sind derjenige, der diese Musik nach Deutschland gebracht hat. Was bedeutet sie Ihnen?

Klezmermusik gibt es nicht. Klezmer ist hebräisch, es bedeutet eigentlich Klanginstrument. Der Körper ist ein solches Instrument. Die Stimme. Und im Shtetl gab es dieses Konzept, dass jeder der Gesellschaft zu dienen habe. Die Hochzeiten dauerten sechs Tage. Und die Gesellschaft liebte diese Musiker, gleichzeitig hatten sie nicht sehr viel Respekt für sie. Sie waren eine Art Bürger zweiter Klasse. Juden und Gitanos waren das. Ich gehöre der vierten Generation an, meine Tochter der fünften, sie ist Musikerin, und sie hat einen Sohn, der auch in diese Richtung geht. Es geht ums Dienen. Ich gehe doch nicht herum und sage, guck mal, wie gut ich spiele, wie berühmt ich bin. Das wäre doch verrückt.

Sie sind nicht Schreiner geworden, nicht Schneider, sondern Musiker. Warum haben Sie diesen Weg eingeschlagen?

Was hätte ich sonst machen sollen? Polizist werden? Strumpfverkäufer? Gott hat mich für die Musik auf die Welt gebracht. Ich fühle den Rhythmus meines Atems, so mache ich Musik. Mit dem Atem. Er ist die Grundlage von allem. Aber jetzt müssen wir aufhören.

Ja, vielen Dank! Gracias.

Gracias al la vida (singt). Kennen Sie das Lied?

Ja. Von wem ist es noch mal?

Von Mercedes Sosa. Sind Sie eigentlich Deutsche?

Ja.

Niemand ist perfekt.