„Gladiator“-Fortsetzung soll 2024 ins Kino kommen Ein betrogener Ex-General wird zum gefeierten Gladiatoren: Ridley Scott will 2024 an seinen Erfolgsfilm „Gladiator“ anknüpfen - auch für die Besetzung gibt e... dpa

ARCHIV - Ridley Scott will eine Fortsetzung von «Gladiator» in die Kinos bringen. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles -24 Jahre nach dem Erfolg von „Gladiator“ (2000) soll eine Fortsetzung des Monumentalfilms in die Kinos kommen. Das Hollywood-Studio Paramount Pictures kündigte „Gladiator 2“ am Freitag (Ortszeit) für November 2024, zum Thanksgiving-Feiertag in den USA, an.