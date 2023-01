Glanzvolle Premiere der „Dreigroschenoper“ Erfolgreicher Start für die Regisseure Peter Jordan und Leonhard Koppelmann im Hamburger St. Pauli Theater. Michael Rotschopf glänzt als Gauner-Dandy Macheat... dpa

Das Ensemble des Stücks «Die Dreigroschenoper» auf der Bühne im St. Pauli Theater. Christian Charisius/dpa

Hamburg -Am Hamburger St. Pauli Theater haben die Regisseure Peter Jordan und Leonhard Koppelmann mit ihrer „Dreigroschenoper“ eine glanzvolle Premiere gefeiert. Die Inszenierung des Bertolt-Brecht-Stückes von 1928 setzt auf eine mitreißende Broadway-Stimmung und findet für das Milieu glamouröse Bilder. Dahinter offenbart sie jedoch eine zeitlose Kritik an den kapitalistischen Verhältnissen, die den einen zu Wohlstand verhilft, für die anderen jedoch ein Leben in Armut bedeutet.