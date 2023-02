Glücklicher Schlagersänger - Tony Marshall wird 85 Jahre alt Schlager-Urgestein Tony Marshall ist gefühlt schon immer da und seine Lebensfreude legendär. Doch um den Mann mit der warmen Stimme ist es leise geworden. Nu... Anika von Greve-Dierfeld , dpa

Baden-Baden -Ein greiser Mann mit Hut nimmt an Krücken langsam Platz an einem Holztisch und schaut im Halbschatten in die Kamera. „Schaut mich an, den alten Mann, voller Glück war mein Leben“, singt Schlagerstar Tony Marshall zu dem Schwarz-weiß-Video vom April vergangenen Jahres, seine Söhne Marc und Pascal gesellen sich später hinzu. Sein Gesicht ist schmal geworden, die Augen groß und wach, die Stimme noch kraftvoll. Marshall nimmt Abschied, so scheint es.