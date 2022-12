Gob Squad fragen „Is Anybody Home?“ in der Volksbühne

Jemand zu Hause? – Nein? Na dann treten wir doch einfach mal ein in die gute alte Volksbühne, die am vergangenen Donnerstag schon auch ein bisschen verlassen wirkte. Zumindest für einen Premierenabend, zu dem diesmal eine eher überschaubare Zuschauermenge den Weg gefunden hatte. Was möglicherweise aber auch an der leicht unüblichen Ortsbezeichnung „Prater-Studios“ lag, für die das so schön betitelte neue Werk „Is Anybody Home?“ der deutsch-britischen Performancetruppe Gob Squad entstanden ist.

Tatsächlich sollte der Prater an der Kastanienallee auch längst wieder zweite Spielstätte der Volksbühne sein, was angesichts der anhaltenden Baukalamitäten dort jedoch bis auf Weiteres außer Sicht ist. Mit Beginn der Spielzeit hat das Haus am Rosa-Luxemburg-Platz deshalb noch einmal selbst einen Teil seiner unendlichen Spielweiten abgezweigt und in Prater-Studios umbenannt, um dort die für den Prater vorgesehenen Produktionen zu zeigen.

Mit Gob Squad nun beginnt diese Reihe, die sich keineswegs jedoch mit nur einer Ecke der Hinterbühne zufrieden gibt. Vielmehr entfalten die unermüdlichen Gesellschaftsforscher der Truppe ihre seit fast drei Jahrzehnten erprobte und auch hier wieder wunderbar Raum öffnende Live Art von der Garderobe, wo Mira Partecke sich langsam in einen Werwolf schminkt, über die Hauptbühne, die zur Riesenleinwand wird, bis hin zur letzten Reihe im Hochparkett, wo die P14-Schauspielerin Zarah Kofler von einem Bett aus ins Geschehen eingreift.

Szene aus Gobs Squads „Anybody home“ David Baltzer/bildbuehne.de

Unfreundlich sind die Gob Squader nie

Und es geht noch weiter hinaus bis ins nächtliche Neukölln, wo die beiden Vampir-Clowns Simon Will und Sean Patten erst auf der Straße lungern, dann in die Wohnung Zarahs eindringen. Natürlich tun sie das mit Schlüssel und der ausdrücklichen Genehmigung der Mieterin, denn unfreundlich sind die Gob Squader nie. Ein Packt gleich zu Beginn, erlaubt ihnen, in das Leben der gutmütigen Gastgeberin einzusteigen und sie gibt von der Volksbühne aus sogar Orientierungshilfe.

All das geschieht mit einer ausgeklügelten Live-Film-Technik, die wie immer bei Gob Squad die verschiedensten Sphären, vor allem das Theaterleben innen und das Lebenstheater draußen in einen unmittelbaren Austausch zu bringen versucht, der beide Positionen radikal aus den eigenen Angeln hebt. Dass solche Live-Begegnungen immer auch mit dem Unplanbaren spielen, birgt das besondere Potenzial der Shows, die ungeahnt erhellende, poetische Momente daraus kreieren können.

Genau diese grenzgängerische Stärke aber fehlt „Is Anybody Home?“, weil ihm das wirklich ungeplante Außen fehlt. Zu inszeniert bleibt das zwar gut angedachte und vampirisch-verführerisch gespielte Eindringen in den privatesten Bereich einer Leichtgläubigen. Und zweifellos streifen sie damit eine der widersprüchlichsten Lüste des Social-Media-Zeitalters. Doch die eigentlichen Falltüren unter dieser abgebrüht-naiven Privatöffentlichkeit bleiben zu. Als Meister des Atmosphärischen beweisen sich die starken Performer dennoch, indem sie zwischen drei bis vier parallelen Spielorten durchweg eine so unheimliche wie komische Spannung erzeugen. In jeder Vorstellung wird das Wohnungsopfer wechseln – ob irgendwann die Perspektive auch?

Volksbühne: 17. & 18.12., 5. & 6.1.2023, Tel.: 240 65 777