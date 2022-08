Die Schweden sind, das behaupte ich hier einfach mal frech, ein ziemlich einfaches Völkchen. Sie feiern ihre Feste in schöner traditioneller Regelmäßigkeit, großen Einfallsreichtum kann man ihnen dabei aber nicht vorwerfen.

Weihnachten gibt’s ein Büffet mit kaltem Weihnachtsschinken und einem Cola-ähnlichen Getränk, das sie im Norden einfach julmust („Weihnachtssaft“) taufen, obwohl es eigentlich nur etwas würzigere Cola ist. Ostern gibt’s dann den kalten Osterschinken, der wird dann mit påskmust („Ostersaft“) gereicht. Und dazu immer ein Schnäpperchen, der wird aber nur mit Gesangsheft serviert. In Schweden will man zumindest offiziell mit Stil süppeln.

Im Sommer geht die Sauferei dann in die nächste Runde. Den Startschuss liefert Ende Juni zur Sommersonnenwende das Mittsommerfest, der Beginn der hellen Jahreszeit wird mit Kartoffeln und Dill, dazu Bier und Aquavit begossen. Und auch wieder: singen, singen, singen. „Der Ganze geht“, trällern Schwedinnen und Schweden zwischen den Gängen und spielen auf das ganz volle Glas vor ihnen an, exen dabei einen Schnaps nach dem anderen. Am Ende wird – ja, wieder singend – so gut es geht um die Maistange getanzt, gern auch gehüpft. Ausländische Besucherinnen wanken an dieser Stelle oft nur noch.

Schwedisches Krebsfest: Das Ende des Sommers feiern

Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass sich auch deshalb die meisten Schweden und Schwedinnen direkt nach Mittsommer in den vierwöchigen Sommerurlaub verabschieden. An dessen Ende steht im August dann endlich: das Krebsfest. Leitet Mittsommer den Sommer ein, so verabschiedet man sich in Schweden mit dem Krebsfest wieder von den hellen Tagen. Bald versinkt das ganze Land im dunklen Winterschlaf. Davor wollen alle noch ein letztes Mal im Freien zusammen feiern. Schwedische Sommer – es gibt kaum schönere Jahreszeiten.

Der Tisch bleibt ähnlich einfach wie im Juni; auch die Flusskrebse werden bei der sogenannten kräftskiva kalt und mit Dill serviert. Wozu ein großes Deko-Spektakel, wenn man in wenigen Minuten sowieso Kopf, Brust und Hinterleib abknackt, das Fleisch erst aus den Scheren saugt und später aus den anderen Körperteilen mit den Fingern pult? Das ist mühselig. Als ich vor fast zehn Jahren den ersten Sommer an der Westküste – Heimat der größten Krebsfans – verbrachte, konnte ich gerade einmal einen Krebs zu Ende aussaugen, während meine erprobten Nachbarn schon zehn leere Schalen auf ihren Tellern hatten.

Nach kräftskiva kommt die Surströmming-Eröffnung

Kein Wunder, dass bei all dem Saugen und Pulen zum richtigen Krebsfest Lätzchen und Servietten mit Krebsmuster gehören. Die Schweden sind beim Feiern zwar kaum originell, doch allzu ernst nehmen sie sich eben auch nicht. Vielleicht hilft auch das Motto: ein Krebs, ein Lied, ein Schnaps.

Wer nach dem großen Krebsesaugen noch nicht genug hat, kann sich Ende August übrigens zur Surströmming-Eröffnung zusammenfinden. Der Reifeprozess des stinkenden Gammelherings war früher erst im Spätsommer abgeschlossen, erst dann konnte er verzehrt werden.

Zumindest von denjenigen, die sich trauen. Allein der Geruch schreckt die meisten Menschen ab. In Deutschland kam der faule Geruch Anfang der 80er-Jahre mal bei einem Nachbarschaftsstreit zum Einsatz. Eine Mieterin verspritzte absichtlich Surströmming-Brühe im Hausflur. Der Gestank war so unerträglich, dass ihr fristlos gekündigt werden konnte.