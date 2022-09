„Goethe-Institut im Exil“ will Brücken in Heimatländer bauen Das Goethe-Institut will für verfolgte oder geflüchtete Kulturschaffende eine temporäre Basis für ihre Arbeit in Deutschland schaffen. Für zwei Jahre bietet ... dpa

Berlin -Das Goethe-Institut will für verfolgte oder geflüchtete Kulturschaffende eine temporäre Basis für ihre Arbeit in Deutschland schaffen. Für zwei Jahre bietet das Institut dafür im Berliner Kunsthaus Acud einen Ort für Begegnungen, als Schutzraum für künstlerische Arbeit und Bühne. Darauf aufbauende Veranstaltungen sind dann auch in anderen Städten in Deutschland vorgesehen.