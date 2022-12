Goethe-Institut will mehr Fachkräfte fit machen Das Goethe-Institut will sich bei der Vorbereitung von internationalen Fachkräften für Deutschland weltweit stärker engagieren. „Der Fachkräftemangel in Deut... dpa

Berlin -Das Goethe-Institut will sich bei der Vorbereitung von internationalen Fachkräften für Deutschland weltweit stärker engagieren. „Der Fachkräftemangel in Deutschland wird sichtbar“, sagte der Generalsekretär des Instituts, Johannes Ebert, am Dienstag in Berlin. Studien zufolge müssten jährlich etwa 400.000 Fachkräfte nach Deutschland kommen, um hiesige Standards zu halten. „Deutschland steht in Konkurrenz zu anderen Ländern“, sagte Ebert. „Bei der Willkommenskultur gibt es durchaus noch Luft nach oben.“