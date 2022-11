Goethe-Präsidentin: Institute sind Schutzraum vor illiberalen Kräften

Carola Lentz beschreibt, welche Rolle Kulturaustausch in einer Welt hat, in der die Liste der Länder, die demokratische Rechte unterdrücken, immer länger wird.

Indonesische Schülerinnen, die Deutsch lernen, schauen sich bei der Eröffnung der Ausstellung „Deutschland für Anfänger“ in Jakarta ein Dirndl an. dpa/Christiane Oelrich

Zeitenwende, Systemkonkurrenz und strategische Partnerschaften, wertegeleitete Außenpolitik und eine robuste, sprich militärische Verteidigung liberaler Demokratien: Das sind zentrale Buzz-Wörter in der aktuellen Diskussion um die Konsequenzen aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Wie zu Zeiten des Kalten Kriegs und im Gefolge der Terroranschläge von 9/11 wächst das Denken in Freund-Feind-Schemata wieder; kosmopolitisches Weltbürgertum und offener Kulturdialog gelten zunehmend als naiv. Die aktuellen Konfrontationen sind immer auch Kulturkämpfe, denn die Gegner einer demokratischen Weltordnung führen auch bestimmte Kulturvorstellungen propagandistisch ins Feld.

Welche Rolle kann Kulturaustausch angesichts der geostrategischen Polarisierung spielen? Wie findet man ein Gleichgewicht zwischen dem Einstehen für die eigenen Werte und dem Respekt für fremde Weltsichten? Wie können wir der „mentalen Abschottung“ entgegenwirken, vor der Mark Siemons (FAZ) kürzlich als Folge einer Redefinition von Kulturaustausch als „Soft-Power-Politik“ warnte? In Zeiten des Kalten Kriegs gegründet, musste sich das Goethe-Institut in seiner siebzigjährigen Geschichte immer wieder mit solchen Fragen auseinandersetzen. Künstlerische und intellektuelle Freiräume zu schaffen und Demokratie zu fördern, waren und sind zentrale Herausforderungen seiner Arbeit in Diktaturen und illiberalen Kontexten. Ein Blick auf die Erfahrungen des Instituts verdeutlicht die nachhaltige Wirksamkeit und politische Relevanz dieser Arbeit, die aktuell mehr denn je gebraucht wird.

Im Oktober dieses Jahres feierte das Goethe-Institut Athen sein siebzigjähriges Bestehen, der erste Auslandsstandort des 1951 in München wiedereröffneten Goethe-Instituts. Der Fokus lag, wie damals üblich, zunächst auf der Vermittlung der deutschen Sprache und einer eher unpolitischen Präsentation deutscher Kultur. Doch während der Obristen-Diktatur (1967–1974) wurde das Institut in Athen zu einem Schutzraum, in dem sich regimekritische Künstlerinnen und Intellektuelle treffen und austauschen konnten. Das Goethe-Institut sei damals „einer der wenigen Orte für freie Diskussion“ gewesen, so der Athener Oberbürgermeister Kostas Bakoyannis in seiner Festansprache bei der Jubiläumsfeier, „ein geistiges Zuhause und ein sicherer Zufluchtsort“.

Demokratieförderung und der Schutz von bedrohten Kulturschaffenden

Deutscher Kulturexport müsse auch den „Export demokratischen Geistes“ beinhalten, so der während der griechischen Diktatur amtierende Goethe-Programmdirektor Johannes Weissert. Er organisierte Vorträge zu politischer Lyrik, eine Ausstellung von Bildern der regimekritischen griechischen „Neuen Realisten“ und vieles mehr. Er half auch verfolgten griechischen Intellektuellen, das Land zu verlassen, und unterstützte Günter Grass dabei, sein regimekritisches Vortragsmanuskript durch die Grenzkontrollen zu schmuggeln und im Institut zu verteilen. Der Vorstand in München warnte allerdings davor, Zweigstellen des Goethe-Instituts „zur Bühne für die Innenpolitik des Gastlandes“ werden zu lassen. Auch der deutschen Botschaft war Weisserts Arbeit ein Dorn im Auge, und er wurde schließlich 1972 nach London versetzt – ein Beispiel für den damals nicht seltenen Dissens über die politische Rolle des Instituts. Erst später wurden Demokratieförderung, die Schaffung starker Zivilgesellschaften und der Schutz von bedrohten Kulturschaffenden auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen und der Arbeit der Goethe-Institute zu einer offiziellen Leitlinie der auswärtigen Kulturpolitik.

Auch im Iran spielte das Goethe-Institut in den 1970er-Jahren eine wichtige Rolle für den politischen Transformationsprozess. Revolutionäre Botschaften in verschlüsselter Form in Lyrik unterzubringen, war und ist für iranische Schriftsteller eine wichtige Strategie politischer Intervention. Dichterlesungen im Goethe-Institut Teheran wurden zu beliebten Arenen der Regimekritik, und im Oktober 1977 lasen bei den „Dah Schab“ an zehn aufeinanderfolgenden Abenden über 60 iranische Autoren im Garten des Goethe-Instituts vor Tausenden von Zuhörerinnen und Zuhörern und sprachen sich gegen Zensur aus. Tonkassetten und illegale Publikationen der gelesenen Texte zirkulierten danach im ganzen Land. „Für die intellektuelle, kulturell interessierte Schicht des Landes waren diese Lesungen der Auftakt zu einem Protest gegen die Diktatur des Schahs“, erinnert sich der damalige Institutsleiter Kurt Scharf. Allerdings folgte nach einem kurzen freiheitlichen Zwischenspiel eine noch rigidere Diktatur – und das Goethe-Institut kann seit Jahren im Iran keine Kulturarbeit mehr betreiben.

Carola Lentz, Präsidentin des Goethe-Instituts, steht vor dem Goethe-Institut Berlin. dpa/Fabian Sommer

Ähnliche Beispiele aus der Geschichte des Instituts ließen sich aus Chile oder Brasilien berichten. Im Portugal vor der Nelkenrevolution wurde das Goethe-Institut zu einem Ort, wo man „draußen“ undenkbare Dinge denken und in der Bibliothek lesen konnte und ein Gefühl für „Europa“ bekam, das andernorts nicht existierte, so der Literaturwissenschaftler und Essayist João Barrento im Rückblick.

Heute ist die Arbeit in illiberalen Kontexten ein Schwerpunkt der Tätigkeit des Goethe-Instituts – ob im Iran, in Russland, China, Belarus, Afghanistan, Myanmar oder Südamerika, die Liste der Länder, die demokratische Rechte unterdrücken, wird immer länger. Auch in vielen Ländern Europas und in den USA nehmen illiberale Kräfte zu und ist die liberale Demokratie gefährdet. Überall sucht das Goethe-Institut im vertrauensvollen Austausch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren nach flexiblen und bedarfsgerechten Wegen, um Freiräume offenzuhalten oder zu schaffen und Zensur zu umschiffen, ohne jedoch die Kulturschaffenden zu gefährden.

Scharfe Ideologisierung in China

In China zum Beispiel ist besonders seit der rigiden Corona-Politik eine scharfe Ideologisierung des öffentlichen Diskurses spürbar. Auch Kulturveranstaltungen des Goethe-Instituts geraten zunehmend ins Visier staatlicher Kontrollen. So sollte eine für diesen Sommer geplante Theaterinszenierung des Stücks „Like Lovers Do“ von Sivan Ben Yishai mit anschließendem Publikumsgespräch zunächst abgesagt werden; die Zuschauer seien nicht auf Themen wie sexualisierte Gewalt gegen Frauen vorbereitet. Das Institut hat die Veranstaltung nach Rücksprache mit Akteuren vor Ort trotzdem durchgeführt, mit hohem Publikumsandrang und -zuspruch.

In Myanmar ist das Institut seit dem Militärputsch im Februar 2021 einer der wenigen Orte, die als Schutzraum für vertrauensvollen Austausch wahrgenommen werden. Neben Sprachkursen und einer geöffneten Bibliothek unterstützt es Kulturschaffende dabei, ihre Arbeit fortzusetzen – durch nutzbare Räume, materielle und finanzielle Hilfe und eine sichere Internet- sowie stabile Stromversorgung.

In Minsk musste das Goethe-Institut nach Aufforderung des belarussischen Regimes im Juni 2021 seine Tätigkeit im Land offiziell einstellen. Doch führt das Goethe-Institut, mit Unterstützung der EU, aus den Nachbarländern heraus Veranstaltungen sowie Mobilitäts- und Stipendienprogramme durch. Damit hält es den Kontakt zu Akteuren in Belarus aufrecht, fördert neue Initiativen der Diaspora und entwickelt tragfähige Strukturen für die weitere Zusammenarbeit. Und das „Goethe-Institut im Exil“, im Oktober 2022 in Berlin eröffnet, bietet nicht nur Belarussen eine temporäre Bühne, sondern auch anderen Künstlerinnen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, die aus ihren Ländern fliehen mussten.

Die Reihe der historischen und aktuellen Beispiele ließe sich fortsetzen. Zwei zentrale Elemente, wie das Goethe-Institut Meinungsfreiheit und Demokratie fördert, finden sich in allen. Das ist erstens die Bereitstellung von physischen Räumen, in denen sich lokale Intellektuelle, Künstlerinnen und Kulturschaffende austauschen können. Das können Institutsbibliotheken sein, manchmal mit angeschlossenen Cafés, in denen deutsche und internationale Zeitschriften konsultiert oder das Internet genutzt werden und die Besucher spontan miteinander ins Gespräch kommen oder sich gezielt verabreden können. Ebenso wichtig sind Veranstaltungsräume für Versammlungen, Proben und Aufführungen für lokale Gruppen, die unter einem autoritären Regime keine Möglichkeiten der eigenständigen Arbeit (mehr) haben. Natürlich ist auch hier die Freiheit von Überwachung nur relativ, aber der quasi-diplomatische Status des Goethe-Instituts hilft, und persönliche Netzwerke des Vertrauens schützen.

In einer Pause während eines Workshops zu Moderner Musik im Dezember 1973 in der Bibliothek des Athener Goethe-Instituts. Athens Press

Das Goethe-Institut bietet Möglichkeiten, Denkverboten zu entkommen

Das zweite Element sind die Möglichkeiten, die das Goethe-Institut bietet, den Denkverboten zu entkommen, die autoritäre Regime ihren Bevölkerungen auferlegen. Veranstaltungsreihen etwa mit deutschen oder internationalen Filmen, Theateraufführungen, Lesungen und ähnlichem erlauben dem lokalen Publikum, in fremder Kunst eigene gesellschafts- und regimekritische Fragen indirekt zu thematisieren. Autoritäre Regime ziehen ideologische Grenzen und verengen die Horizonte; Kunst, auch wenn sie gar nicht explizit politisch ist, erweitert die Perspektiven, ermöglicht Träume vom besseren Leben und gibt Hoffnung und Kraft.

Ein drittes Element ist der Sprachunterricht. In sehr repressiven Ländern kann der Deutschunterricht zur einzigen Möglichkeit werden, um noch Austauschbeziehungen aufrechtzuerhalten. Aber auch sonst ist der Sprachunterricht ein hochwirksames Element der Förderung von Demokratie und Meinungsfreiheit. Ob in Gestalt von Schulunterricht für Kinder und Jugendliche oder außerschulischen Angeboten für Erwachsene: Sprachkurse sprechen breite Zielgruppen einer bildungsorientierten Mittelschicht an. Der Sprachunterricht des Goethe-Instituts arbeitet partizipativ; seine didaktischen Modelle der Selbstermächtigung ermutigen zu einer kritischen Positionierung zur (autoritären) Umwelt. Die Sprachmaterialien mit Informationen zu Deutschland lassen die Kursteilnehmer ein anderes Gesellschaftsmodell kennenlernen. Das kann die Wahrnehmung des eigenen Landes verändern. Und im Präsenzunterricht unter Erwachsenen wächst mit der Dauer des Kurses auch die Vertrautheit untereinander. Sprachkurse können so zu unzensierten Kommunikationsräumen werden, die es andernorts kaum gibt. Und schließlich erweitern Deutschkenntnisse die Mobilitätschancen der Kursteilnehmer. Kurzum: Sprachunterricht ist nicht nur ein Ort der Vermittlung technischer Fertigkeiten, sondern eminent politisch.

Internationaler Kultur- und Bildungsaustausch leistet einen wichtigen Beitrag zur Demokratieförderung und zur Verteidigung der Grundrechte in der Welt und damit auch zu einer Sicherheitspolitik, die verlässliche Partnerschaften braucht. Diese Arbeit verläuft oftmals „unter dem Radar“, um regimekritische Kulturschaffende, zivilgesellschaftliche Akteure und auch unsere Mitarbeiter nicht zu gefährden. Sie basiert auf den starken Verbindungen, die die Goethe-Institute seit Jahren vertrauensvoll aufgebaut haben. Um diese so wichtige Arbeit fortzusetzen, braucht es langfristige, krisenfeste Netzwerke und physische Räume – und nicht zuletzt eine ausreichende Finanzierung.

Carola Lentz (68) ist seit November 2020 Präsidentin des Goethe-Instituts. Zuvor war sie Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie (2011–2015) und Vizepräsidentin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (2018–2020).