„Golda“-Regisseur: Helen Mirren für mich wie eine Jüdin Die britische Schauspielerin Helen Mirren wird international gefeiert. Nun spielt sie die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir. Die Besetzung mit einer... dpa

ARCHIV - Die britische Schauspielerin Helen Mirren nimmt an einer Pressekonferenz teil. Monika Skolimowska/dpa

Berlin -Die Besetzung der israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir mit der Nicht-Jüdin Helen Mirren ist aus Sicht von „Golda“-Regisseur Guy Nattiv kein Problem. „Als ich Helen bei mir zu Hause traf, fühlte sich das für mich an, als würde ich ein Familienmitglied treffen, wie eine Tante“, sagte der Oscar-Preisträger („Skin“) am Montag in Berlin während der Berlinale. „Als jüdischer, israelischer Regisseur habe ich kein Problem damit.“