Goldener Löwe für Dokumentarfilm von Laura Poitras In „All the Beauty and the Bloodshed“ erzählt die US-Regisseurin Laura Poitras vom politischen und künstlerischen Schaffen der Fotografin Nan Goldin. Außerde... dpa

ARCHIV - Die US-Dokumentarfilmerin Laura Poitras wurde bei den Filmfestspielen in Venedig ausgezeichnet. picture alliance / dpa

Venedig -Der Dokumentarfilm „All the Beauty and the Bloodshed“ der US-amerikanischen Regisseurin Laura Poitras hat den Goldenen Löwen der Filmfestspiele Venedig gewonnen. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Das Werk erzählt vom Leben der Fotografin Nan Goldin.