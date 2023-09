Wer U-Bahn-Fahren an sich in Berlin schon abenteuerlich findet, kennt den Donut-Laden von Marianna Simnett wohl noch nicht. Oder vielmehr: den Donut-Laden inmitten eines U-Bahnhofs, den sich die Multimediakünstlerin Marianna Simnett erdacht hat für ihre erste KI-gestützte Oper „Gorgon“, die nun zur Berlin Art Week im Theater am Halleschen Ufer (HAU 2) uraufgeführt wird. In diesem U-Bahn-Donut-Laden geht es drunter und drüber. Das heftig flackernde Herzattacken-Stroboskoplicht deutet es „dezent“ an.

Greta, die im Donut-Laden schuftet, führt nichts Gutes im Schilde. Sie ist eine lose adaptierte Reinkarnation der oft so nobel daherkommenden mythischen Athene. Und weil es der in Berlin lebenden Künstlerin Marianna Simnett, Jahrgang 1986, in ihrer Jetztzeitoper eher um die wenig erkundeten Nebenstränge des antiken Mythos geht, muss man eigentlich auch gar nicht so viel über die drei mythischen Gorgonen samt Medusa mit dem Schlangenhaupt wissen. Wichtig ist vor allem dieser Aspekt: Athene erfand einst die Doppelflöte, um die gutturalen Klagelaute der Gorgonen zu imitieren. Ähnlich einem Gurgeln in der Kehle.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und so nimmt es nicht Wunder, dass wir in der Oper „Gorgon“ einem Flötenchor lauschen – der schon für sich genommen zwischen Bolero und Björk schillert. In Echtzeit werden die Flötentöne allerdings zudem durch Effektfilter gejagt, hinter denen eine Künstliche Intelligenz (KI) steht. Gruselig? Deren künstliche neuronale Netze wurden unter anderem mit den Geräuschen von Maschinengewehrsalven trainiert. Die KI fügt dem Live-Flötenchor somit ihre ganz eigenen beängstigenden Klänge hinzu. Und damit nicht genug!

„Gorgon“ von Marianna Simnett: Sind wir KI oder brauchen wir Donuts?

Auf einer Leinwand sehen wir Gorgon: ein Mischwesen, in dem sich visuell das Gesicht der Künstlerin Marianna Simnett mit Elementen einer Spinne verwebt, die ihrerseits – beliebtes Spinnen-Täuschungsmanöver! – eine Ameise zu sein vorgibt: durch eine geschickt die Wahrnehmung manipulierende Haltung ihres Spinnenkörpers. Auch diese Bewegtbilder sind KI-kreiert. Wir befinden uns damit sehr tief im uncanny valley, dem unheimlichen Tal des Gerade-nicht-mehr-Menschlichen.

Ihr mythisches Ausgangsmaterial nutzt Marianna Simnett, um uns Fragen zu unserer humanen Natur und unserer Zukunft zu stellen. Etwa: Wie gehen wir mit einer KI um, die menschliche Emotionen simuliert? Oder auch: Was wäre der prinzipielle Unterschied zwischen echten und simulierten Emotionen? Bei all diesen hochphilosophischen Fragen sollte man zwischendurch das Donut-Naschen nicht vergessen. Das Hirn braucht Zucker zum Philosophieren. Es sei denn, wir sind alle schon KI?



Gorgon. HAU 2, Hallesches Ufer 24, 14.9., 15.9., 16.9., 20 Uhr, 17.9., 12 Uhr, evtl. Restkarten an der Abendkasse