Grabkammer aus Zeiten von Pharao Ramses II. entdeckt Bei Bauarbeiten in Israel ist zufällig eine alte Grabkammer gefunden worden. Die Kammer dürfte etwa 3300 Jahre alt sein. dpa

HANDOUT - Blick in eine rund 3300 Jahre alte intakte Grabkammer. dpa -/Israelische Altertumsbehörde/

Tel Aviv -Eine rund 3300 Jahre alte intakte Grabkammer ist in Israel zufällig entdeckt worden. Ein Bagger habe die in Stein gehauene Anlage aus der Zeit des ägyptischen Pharaos Ramses II. bei Bauarbeiten in Palmachim am Mittelmeer gefunden, teilte die israelische Altertumsbehörde am Sonntag mit.