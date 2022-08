Es ist 1801 und der Naturforscher und Entdecker Alexander von Humboldt durchkämmt mit seinem Begleiter und Packesel Aimé Bonpland den südamerikanischen Urwald Palumbiens. Seine Begeisterung für alles Unbekannte ist groß: „Die Welt ist bunt! Die Welt ist groß! Es gibt SO viel zu entdecken!“ Sehr zum Unbehagen Bonplands, der alles in Kisten für die Fahrt zurück nach Berlin verstauen muss. Ohne größere Skrupel packt Humboldt alles ein, was nicht bei drei auf den Bäumen ist: eine dampfende Mumie, ein Leoparden-Baby und ein kleines gelbes Wesen mit langem Schwanz und schwarzen Punkten.

130 Jahre später, im Berlin der Weimarer Republik, fällt das kleine Mädchen Mimmi von einer Kiste herunter. Aus der Kiste purzelt das betäubte Tier mit dem langen Schwanz: das Marsupilami. Mit ihm streift Mimmi fortan durch Berlin, im Kampf gegen drangsalierende Vermieter und verbrecherische Museumsdirektoren – auf der Suche nach den Kindern des Marsupilamis.

Mit dem Sechs-Meter-Schwanz kann das Beuteltier einiges

Das extrem talentierte Beuteltier, das mit seinem sechs Meter langen Schwanz schlagen, hüpfen und Dinge zu sich herbeiangeln kann, ist eine Erfindung des belgischen Zeichners André Franquin. Zuerst nur ein Sidekick der Comichelden Spirou und Fantasio, bekam das Beuteltier bald eine eigene Comicserie – und zwischen 2000 und 2012 bei Super RTL sogar seine eigene Sendung. Der Berliner Zeichner Flix, der mit „Spirou in Berlin“ bereits ein Franquin-Abenteuer nach Deutschland versetzte, erweitert mit „Das Humboldt-Tier“ die Marsupilami-Reihe, indem er es als anarchistischen Quatschkopf durch ein düsteres Berlin der 1930er jagt.

Abgesehen davon, dass die Abenteuer von Mimmi und dem Marsupilami sehr unterhaltsam sind, hätte der Kontext, den Flix für seine Adaption wählte, nicht gegenwärtiger sein können: Der lange Prolog rund um die Reisen Alexander von Humboldts greift die Debatten um koloniale Raubkunst in den Berliner Museen auf. Wenn Mimmi und das Marsu durchs Naturkundemuseum stromern, wo wohl wirklich noch ungeöffnete Kisten Humboldts stehen, treffen sie auf zweifelhafte Charaktere, die sich von den Exponaten Erfolg versprechen.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Marsupilami macht sofort kurzen Prozess

Die dahinterliegende Gemeinheit setzt sich in Berlin fort, wo sie auf den gerechten Zorn des Marsupilamis stößt, das sofort kurzen Prozess macht. Es befreit die Tiere aus einer Zoohandlung, rettet den angeketteten Affen eines Leierkasten-Spielers und zerlegt das Pelzfachgeschäft Nobel Zobel. In Flix’ Anlage trifft die natürliche Moral des Marsus auf die graue Verkommenheit der Weimarer Republik.

Dass das Marsu keine klar artikulierte Sprache spricht, ist für den Comic ein Gewinn. Denn das Marsu redet trotzdem weiter: Sein lautes „Huba Huba“ kann in Kombination mit seinem Gesichtsausdruck nicht missverstanden werden. Überhaupt ist die Sprache, die Flix für seine Figuren findet, von einem liebevollen Witz gekennzeichnet. Der Vermieter von Mimmi berlinert herrlich, und von ihrer Mutter bekommt sie dabei auch verbal etwas auf die Bollen.

„Das Humboldt-Tier“ ist ein Comic, der Erwachsenen und Kindern gleichermaßen gefallen müsste. Während die Jüngeren die Actionszenen feiern, entdecken die Älteren vielleicht die zahlreichen Verweise auf Erich Kästner oder Wim Wenders. Und auch die typischen Orte im Berlin der 1930er-Jahre, wie zum Beispiel den Club Dschungel oder den Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt. Am Ende hofft man, dass Alexander von Humboldt vielleicht wirklich auf seinem Streifzug durch Südamerika ein kleines gelbes Beuteltier mit langem Schwanz mitgebracht hat. Ausgeschlossenen ist es ja noch nicht.

„Das Humboldt-Tier. Ein Marsupilami-Abenteuer“, erschienen im Carlsen-Verlag. Der Band hat 72 Seiten und kostet 16 Euro.