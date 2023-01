Greatest Hits fürs große Geld: Madonna kommt auf Tournee

Zuletzt eher unangehm aufgefallen durch die dauerzelebrierte Zwangserotik, hat Ex-Megastar Madonna angekündigt, auf einer Greatest-Hits-Tour durch 35 Städte zu touren, darunter Köln und Berlin im kommenden Herbst/Winter.

Die Tournee soll 40 Jahre ihres Schaffens umfassen und beginnt in Nordamerika am Samstag, 15. Juli, in Vancouver. Station macht die Sängerin in Europa neben Deutschland auch in Holland, wo die Tour im Winter in Amsterdam zu Ende gehen soll.

Auf eine künstlerische Reise wolle sie gehen, erklärte die 64-Jährige in der Ankündigung ihrer Konterttournee. Der Kartenverkauf beginnt am Freitag, 20. Januar, um 10 Uhr Ortszeit unter madonna.com/tour.

Mitglieder von Madonnas offiziellem Fan Club haben die Möglichkeit, ab Mittwoch, 18. Januar, von 10 Uhr bis 18 Uhr Tickets für die Shows in Deutschland im Vorverkauf zu erwerben. Auf madonna.com finden Sie alle Informationen zur Tour und zum Kartenverkauf.