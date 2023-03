Grisham wehrt sich gegen eigene rassistische Denkmuster Der 68-Jährige erzählt von dem Selbstverständnis, einst in einer weißen Welt aufgewachsen zu sein. Er müsse bis heute hart daran arbeiten, rassistische Denkm... dpa

Hamburg -Der US-amerikanische Bestsellerautor John Grisham kämpft bis heute in manchen Situationen gegen eigene rassistische Denkmuster an. „Wenn man so aufgewachsen ist wie ich, muss man hart daran arbeiten, das aus seinem System rauszubekommen“, sagte der 68-Jährige im Interview des „Zeit“-Magazins. „Ich kämpfe jeden Tag, bis heute.“