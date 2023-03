Grönemeyer: „Das muss auch Spaß machen, muss absurd sein“ Herbert Grönemeyer hat sein neues Album in Berlin vorgestellt. Seinen Arbeitsprozess bezeichnet er als chaotisch - zum Leidwesen der Menschen, die mit ihm zu... dpa

Berlin -Der Musiker Herbert Grönemeyer hat die Arbeit an seinem jüngsten Studioalbum als spielerisch beschrieben. „Beim Texten weiß ich nicht: Kommt da was, kommt da nix“, sagte der 66-Jährige in Berlin während der Vorstellung seines neuen Albums „Das ist los“.