Grönemeyer: Für Album „wie die Blagen auf dem Fußballplatz"

Berlin -Der Musiker Herbert Grönemeyer hat die Arbeit an seinem jüngsten Studioalbum als spielerisch beschrieben. „Beim Texten weiß ich nicht: Kommt da was, kommt da nix“, sagte der 66-Jährige am Mittwochabend in Berlin während der Vorstellung seines neuen Albums „Das ist los“.