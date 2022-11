Großer Beifall für Staatskapelle Berlin in Seoul Zum Auftakt ihrer Konzertreihe in Fernost hat die Staatskapelle Berlin mit dem Dirigenten Christian Thielemann die Zuhörer in der südkoreanischen Hauptstadt ... dpa

ARCHIV - Dirigeht Christian Thielemann bei einer Pressekonferenz. Sebastian Kahnert/dpa/Archiv

Seoul -Zum Auftakt ihrer Konzertreihe in Fernost hat die Staatskapelle Berlin mit dem Dirigenten Christian Thielemann die Zuhörer in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begeistert. Für seinen ersten Auftritt in Südkorea überhaupt gab es am Montag für das Orchester der Berliner Staatsoper Unter den Linden minutenlangen Applaus. Auf dem Programm des ersten Konzerttags standen die ersten beiden Symphonien von Johannes Brahms.