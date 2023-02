Großes Interesse an Ausstellung zum Thema Sonne im Barberini Die Darstellung der Sonne in der Malerei fasziniert bis heute. Berühmte Maler haben Werke für die Ewigkeit geschaffen. Zu sehen sind über 100 Exponate in ein... dpa

Eine Besucherin macht ein Foto von William Turners Gemälde «Mortlake Terrace». Bernd Settnik/dpa

Potsdam -Im Potsdamer Museum Barberini dreht sich seit Samstag in einer neuen Ausstellung alles um das Licht. Die Kunstausstellung widmet sich der Sonne von der griechischen Antike bis zur Gegenwart. Das Kunsthaus zeigte sich mit der Resonanz am ersten Wochenende zufrieden. Allein am Samstag besuchten nach Angaben eines Museumssprechers rund 2000 Interessierte die Schau, am Vormittag habe sich bereits eine lange Schlange bis auf den Alten Markt gebildet. Das sei „ein schöner, erfolgreicher Start“, so der Sprecher.