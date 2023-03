Großes Theater im Kino: „Seneca“ mit John Malkovich Der große Philosoph Seneca lebte vor 2000 Jahren. Was vermag uns der Stoiker heute noch zu sagen? dpa

Berlin -Blick zurück aufs Heute: Der international gefeierte deutsche Filmregisseur Robert Schwentke („Die Bestimmung“) schaut mit einem von Hollywood-Ikone John Malkovich angeführten Star-Ensemble auf Leben und Sterben des Philosophen Seneca. Und leitet vom Blick in die Geschichte Einsichten in die Gegenwart ab. Der Film erinnert stilistisch an legendäre Inszenierungen des Theaterregisseurs Frank Castorf an der Berliner Volksbühne.