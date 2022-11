„Grump“ - ein finnisch-skurriles Roadmovie Ein Landwirt hat schlechte Laune - immer. Bald tritt er eine Reise in seine Vergangenheit an und landet in der Großstadt. dpa

Hamburg -„Grump“ bedeutet auf Englisch Griesgram - und genau so einer ist der Held des gleichnamigen Films von Mika Kaurismäki. Der finnische Ü70-Landwirt mit der ewigen riesigen Pelzmütze auf dem Kopf ist notorisch missgelaunt, verstößt mal eben seine beiden erwachsenen, mit persönlichen Problemen kämpfenden Söhne und klebt an allem, was alt ist.