Hagen: Schimpfwörter in Großbuchstaben sind keine Liebe

ARCHIV - Nina Hagen auf der Bühne. Gerald Matzka/dpa/Archivbild

Berlin -Die Sängerin Nina Hagen vermisst einen harmonischeren Umgang im täglichen Miteinander etwa in den sozialen Medien. „Menschen sollten sich abkehren von irgendwelchen aggressiven Auseinandersetzungen, die zu nichts führen“, sagte die 67-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wenn Menschen sich zum Beispiel in sozialen Netzwerken gegenseitig beleidigen und neumodische Schimpfwörtern in Großbuchstaben tippen, dann hat das nichts mehr mit Liebe zu tun. Da müssen wir einen anderen Weg finden.“