So recht wollte wohl kaum einer mehr dran glauben, dass dieses Album noch erscheint. Seit vielen Wochen teasert Kanye West sein zehntes Solo-Werk „Donda“ – mit wilden Twitter- und Instagram-Meldungen, die den 44-Jährigen in seiner Stadionzelle in Atlanta zeigen, in die er sich fürs Finish eingesperrt hatte; mit insgesamt vier Listening Sessions für jeweils Scharen von Fans, zuletzt in seiner Heimat Chicago, vor 40.000 Menschen. Denen spielte er jeweils, verborgen hinter einer Lord-Voldemort-Strumpfmaske, Versionen des Albums vor, das nach seiner 2007 verstorbenen Mutter, der Anglistin Dr. Donda West, benannt ist und das er unermüdlich weiter bearbeitete.

Nun ist uns „Donda“ weltweit erschienen, der sakrale Unterton ist Absicht – die messianischen Anflüge gehören seit Langem dazu. Schon 2006 ließ er sich für ein Rolling-Stone-Cover mit Dornenkrone fotografieren, 2013 nannte er ein Album „Yeezus“. Im Gegensatz zu damals, als jedes Album knapp unterhalb der Offenbarung abenteuerlich und nach vorn gewandt klang, erblickten zuletzt, ebenfalls mit verstörendem medialen Budenzauber angekündigt, eher bescheidene, paarundzwanzig Minuten lange Erzeugnisse das Licht der Welt. 2018 erklärte er auf „Ye“ in knapp skizzierten sieben Songs seine Bipolarität, feierte sie als kreatives Doping, ängstigte sich vor der Schwärze der Depression; im Jahr darauf erschien, ebenso flüchtig umrissen und kurz gehalten, „Jesus Is King“, worauf er abwechselnd den frisch wiedergefundenen Gott und sich selbst pries.