Hallo, Harald Jähner! Deine Krähen sind uns treu geblieben

Die kenne ich doch, die Krähen, die da draußen vor unseren Bürofenstern auf dem Baum hocken. Ich weiß alles über Krähen, aus der Zeitung. Und zwar aus der Berliner Zeitung, Nr. 299, 64. Jahrgang, Ausgabe vom 20./21. Dezember 2008. Damals schippten wir die Buchstaben noch am Alexanderplatz in die Seiten. Der damalige Feuilletonchef Harald Jähner muss sich kurz mal auf den Schippenstiel gelehnt und aus dem Fenster geguckt haben. Hier der Ertrag dieses Blicks. Ein Schippenblatt voll schwarzem Gold:

„Derzeit sammeln sich in der Abenddämmerung die Krähen zu Tausenden, am liebsten in der Nähe von Hochhäusern, ganz oben auf der Höhe der letzten Stockwerke, wo die warmen Aufwinde den Bäuchen schmeicheln. Krähen sollen, das hat man oft gehört, die intelligentesten Vögel sein. Eine ahmte kürzlich das Bellen meines Hundes nach und erfreute sich an seinem verdutzten Gesicht. Tagsüber fliegen die Krähen arbeiten, bevorzugt auf Futtersuche am Stadtrand, abends gibt es diese Massenparty in Mitte, bevor es nach ein paar gemütlichen Stunden in die Schlafbäume geht. Der Luftraum über dem Alex ist besonders beliebt, haben sie doch von hier aus gleich mehrere glitzernde Weihnachtsmärkte im Blick. Den schnell gelangweilten Krähen wird da jede Menge von unten geboten. Die Menschen in ihren Karussells tun so, als würden sie fliegen. Mit was für einem Gekreisch!“

Kürzlich haben wir an dieser Stelle Jähners Psychogramm des verhassten Maulwurfs dokumentiert. Das war toll, auch weil wir im Nachhinein erfuhren, dass es zu einer Versöhnung gekommen war. In diesem kleinen Krähenporträt aber spüren wir, bei ungeminderter Präzision, die schwingende Seelenverwandtschaft zwischen Feuilletonisten und den Rabenvögeln, ihre Klugheit, klar, aber auch ihre etwas abseitige Position und der leicht fremdgestellte Blick von oben auf den Alltag, der einem das eigene Treiben erst bewusst macht. Auch wenn es hier in Kreuzberg, auf halber Höhe vor unserem neuen Domizil, heute Abend nicht nach Massenparty aussieht, sind uns wie viele Leser auch die Krähen treu geblieben und mitgekommen. Und die Schippen tun es auch noch.