Hamburg gibt erste Benin-Bronzen an Nigeria zurück Die Rückgabe von Raubkunst an Nigeria geht weiter. Jetzt gibt die Stadt Hamburg einen großen Teil ihrer Benin-Bronzen an das afrikanische Land zurück. dpa

ARCHIV - Drei Raubkunst-Bronzen aus dem Benin in Westafrika im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg -Hamburg will in der nächsten Woche die ersten Benin-Bronzen an die Republik Nigeria zurückgeben. 3 von insgesamt 179 Bronzen aus dem ehemaligen Königreich Benin werden am Freitag an Vertreter der Republik Nigeria überreicht, teilte die Kulturbehörde in Hamburg mit.