Hamburgs Staatsorchester spielt Debüt in Carnegie Hall Für das Philharmonische Staatsorchester Hamburg steht ein Auftritt in der legendärsten aller Konzerthallen an. Bei dem Auftritt geht es aber um mehr als Musik. dpa

ARCHIV - Hier spielt das Philharmonische Staatsorchester Hamburg noch im Großen Saal der Elbphilharmonie - bald wird es New York sein. Christian Charisius/dpa

Hamburg -Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter Leitung von Kent Nagano gibt am 22. April sein Debüt in der New Yorker Carnegie Hall. „Es ist das wohl wichtigste Ereignis in der Geschichte des Philharmonischen Staatsorchester Hamburg, das außerhalb seiner Heimatstadt stattfindet: das Debüt in der legendärsten aller Konzerthallen, der Carnegie Hall in New York“, teilte das Staatsorchester mit.