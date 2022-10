Harold Faltermeyer: Ein Glückskind wird 70 Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort - das hat Grammy-Gewinner Harold Faltermeyer im Laufe seiner Karriere mehrfach erlebt. Jetzt feiert der Komponist we... Gunther Matejka dpa

München (dpa) – -Gerade fährt Harold Faltermeyer einen seiner größten Erfolge ein: „Top Gun: Maverick“. In dem Kino-Knüller steht Tom Cruise vor der Kamera. Mit an Bord: die Musik des nahe München lebenden Produzenten, Komponisten und Musikers. Am 5. Oktober feiert Harold Faltermeyer seinen 70. Geburtstag. Vom Kürzertreten will er aber nichts wissen. Im Gegenteil.