Harry Potter ist ein Weltstar. Sein erster Bühnen-Auftritt fiel nicht weniger spektakulär aus als sein Einzug in die Literatur und auf die Leinwand. Wieder brachen Kassensysteme zusammen, wurden Rekorde gemessen, als das Stück 2016 im Londoner Palace Theatre zur Uraufführung kam. Nach London, New York, Melbourne und San Francisco steht nun am 5. Dezember in Hamburg die deutschsprachige Premiere bevor.