„Hätte auch anders kommen können“: Ausstellung in Berlin Die „hätte, hätte“-Frage ist nicht so häufig in Ausstellungen zu finden. Das Deutsche Historische Museum in Berlin hat sich mit „Roads not Taken. Oder: Es hä... dpa

Berlin -Die „hätte, hätte“-Frage ist nicht so häufig in Ausstellungen zu finden. Das Deutsche Historische Museum in Berlin hat sich mit „Roads not Taken. Oder: Es hätte auch anders kommen können“ dieses Themas intensiver angenommen. An verschiedenen Beispielen historischer Verläufe zeichnet die Ausstellung von Freitag an für die kommenden zwei Jahre Möglichkeiten nach, die an markanten Punkten erst durch den tatsächlichen Verlauf der Geschichte ausgeschlossen wurden.