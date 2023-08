Lahaina. 36 Menschen sind in der Umgebung dieser Stadt auf Maui gestorben, eine Insel des Bundesstaates Hawaii. Sie starben in dem Feuer, das als Waldbrand begann und das wegen starker Winde auf das Städtchen übergriff. „Gehen Sie nicht nach Lahaina“, tweete die Bezirksverwaltung bereits am Mittwoch.

Ich bin nach Lahaina gegangen, im Jahr 2017. Und ich weiß noch, dass die Stadt mich mehr beeindruckt hat, als die wirklich wunderschönen Strände in der Umgebung. Vielleicht, weil ich aus Europa komme, und in Lahaina etwas von der Geschichte Hawaiis sehen konnte. Ich kann mich an die hübschen Holzhäuser an der Waterfront erinnern und an meinen Besuch im Heritage Museum, das die ganze Geschichte der Inseln zu enthalten schien. Dort waren Harpunen ausgestellt, Walknochen und Walzähne, die an die lange Geschichte von Lahaina als Ort des Walfangs erinnerte. Es gab vergilbte Fotos von Taro-Feldern. Ein mit Kerosin betriebener Herd, der dort stand, gehörte einmal einem Missionar, auch die Missionierung gehört zur Geschichte dieser Inseln, die Zerstörung der traditionellen Gesellschaftsordnung und die Plantagenwirtschaft. Ananas und Zuckerrohr wurden in der Umgebung angebaut, chinesische und lateinische Arbeiter hergeholt. Ich erinnere mich an den Stolz unseres Führers auf die Repräsentation der Geschichte seiner Inseln.

Hat der uralte Banyan-Baum am Hafen überlebt?

Es gab einen 150 Jahre alten Banyan-Baum direkt am Hafen. Ihn soll ein Missionar gepflanzt habe, er war unglaublich. Ausladend wie ein ganzes Stadtviertel. Ich versuchte auf dem Video von Lahaina, das die New York Times auf ihrer Webseite veröffentlicht hat, zu erkennen, ob der riesige Baum das Feuer vielleicht überlebt hat. Ich suchte nach dem Leuchtturm, dem ältesten im Pazifik, den der damalige König von Hawaii vor fast 200 Jahren errichten ließ. Vergeblich. Das Video, aufgenommen vom Meer aus, wahrscheinlich mit Hilfe einer Drohne, zeigt einen verwüsteten Ort, über den Rauchschwaden ziehen. Es habe keine Warnung gegeben, keine Zeit, sich vorzubereiten, sagte der Direktor der Lahaina Restoration Foundation der New York Times.



Mit Lahaina, einst Hauptstadt der Könige von Hawaii, haben die Hawaiianer eine Schatzkiste verloren, in der ihre Geschichte bewahrt war.