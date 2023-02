Heiner-Carow-Preis für „Knochen und Namen“ Der Heiner-Carow-Preis der Defa-Stiftung ist am Donnerstag in Berlin an Fabian Stumm für das Drehbuch zum Spielfilm „Knochen und Namen“ vergeben worden. Die ... dpa

Berlin -Der Heiner-Carow-Preis der Defa-Stiftung ist am Donnerstag in Berlin an Fabian Stumm für das Drehbuch zum Spielfilm „Knochen und Namen“ vergeben worden. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung wurde zum zehnten Mal verliehen. Der Heiner-Carow-Preis wird während der Berlinale im Rahmen der Sektion Perspektive Deutsches Kino den Angaben zufolge vergeben an ein Nachwuchs-Talent, „das mit seinen Fähigkeiten im jeweiligen Gewerk einen Dokumentar- oder Spielfilm der Reihe besonders geprägt hat“.