Heinrich-Mann-Preis: Akademie der Künste für György Dalos

Berlin -Der für Essayistik vergebene Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste geht in diesem Jahr an den ungarischen Autoren György Dalos. Der Historiker und Übersetzer zählt nach Einschätzung der Akademie vom Freitag zu den bedeutenden Mittlerfiguren zwischen Ost- und Westeuropa. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung soll der 79-Jährige am 28. März, einen Tag nach Heinrich Manns Geburtstag, in Berlin erhalten.