Der Soziologe

Heinz Bude, geboren 1954 in Wuppertal, ist einer der umtriebigsten Soziologen. Mit seinen Arbeiten über die Flakhelfer-Generation und die sogenannten 68er hat er wichtige Beiträge zur Herkunfts- und Entwicklungsgeschichte der jungen Bundesrepublik geleistet. 2020 wurde Bude zum Gründungsdirektor des Documenta-Instituts in Kassel berufen. Im selben Jahr erschien der in der Berliner Hausbesetzer-Szene der späten 80er-Jahre angesiedelte Roman „Aufprall“ (zusammen mit Karin Wieland und Bettina Munk) im Carl-Hanser-Verlag